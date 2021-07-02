Посол: Азербайджан вошел в топ-15 крупнейших торговых партнеров Беларуси

“Несмотря на глобальную пандемию коронавируса и кризисные явления в мировой экономике Беларуси и Азербайджану удалось не только не ухудшить торгово-экономические показатели, но и нарастить их”.

“Несмотря на глобальную пандемию коронавируса и кризисные явления в мировой экономике Беларуси и Азербайджану удалось не только не ухудшить торгово-экономические показатели, но и нарастить их”.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье посла Беларуси в Азербайджане Андрея Равкова, посвященной Дню Независимости Республики Беларусь и двусторонним отношениям с Азербайджаном.

По словам дипломата, в 2020 году двусторонний товарооборот между странами приблизился к полумиллиарду долларов: “Азербайджан вошел в топ-15 крупнейших торговых партнеров Беларуси. В текущем году эта тенденция сохранилась. За четыре месяца 2021 года товарооборот сложился в размере, превышающем 250 млн. долларов, что в 2 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года”.

“В общую картину роста торговли между двумя странами органично вписались прошлогодние поставки в Беларусь азербайджанской нефти: в соответствии с договоренностями Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) отгружено более 800 тыс. тонн. нефти для Мозырского НПЗ. Сегодня поставки в Беларусь азербайджанских углеводородов продолжаются, уже поставлено порядка 360 тыс. тонн”, - отметил посол.

По словам А.Равкова, стороны также работают над расширением сотрудничества по различным направлениям нефтехимической отрасли.

“Таким образом очевидно, что белорусско-азербайджанские отношения прошли этап становления и вышли на качественно новый уровень устойчивого долгосрочного взаимовыгодного стратегического партнерства, отличающегося открытым, дружественным и доверительным характером. Сегодня, несмотря на все объективные трудности, мы с уверенностью смотрим в будущее развития двусторонних отношений и нацелены на дальнейшее созидательное сотрудничество с нашими азербайджанскими друзьями. Уверен, что с уходом пандемии будут наверстаны все упущенные возможности”, - добавил посол Беларуси.