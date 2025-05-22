Андрей Кикоть избран председателем Совета руководителей миграционных органов СНГ

Россия стала председателем совета СРМО

Первый заместитель министра внутренних дел РФ - начальник Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД Андрей Кикоть избран председателем Совета руководителей миграционных органов стран-членов СНГ.

Как передает Report, такое решение единогласно принято на заседании совета в четверг в Баку.

"С момента образования Совета и до 2016 года, в соответствии с ежегодно принимавшимися советов решениями, его председателем на каждый год неизменно избирался руководитель миграционного органа Российской Федерации. Решением Совета от 29 ноября 2017 года председательство российской стороны СРМО было закреплено на постоянной основе. Сопредседателями Совета в различные годы являлись руководители миграционных органов Республики Казахстан, Кыргызская Республика, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан", - сказал Кикоть.