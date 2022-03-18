Андреева: ООН поможет Азербайджану в разминировании и восстановлении освобожденных земель

Институты ООН окажут содействие Азербайджану в вопросах восстановления и разминирования освобожденных территорий.

Институты ООН окажут содействие Азербайджану в вопросах восстановления и разминирования освобожденных территорий.

Как сообщает Report, об этом заявила резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева на мероприятии в Шуше, посвященном 30-летию партнерства Азербайджана с этой организацией.

"2 марта 1992 Азербайджан вступил в ООН и за эти годы мы работали над укреплением нашего сотрудничества. Когда мы только открыли наш офис в Баку, мы помогали беженцам и вынужденным переселенцам, пострадавшим в результате конфликта", - напомнила В. Андреева.

Резидент-координатор отметила, что 1 марта 2021 года между ООН и Азербайджаном было подписано Рамочное соглашение о сотрудничестве, которое обозначило основные задачи сотрудничества на ближайшие пять лет. "Это в том числе вопросы гендерного равенства, окружающей среды, инклюзивность и др. Сейчас мы активно работаем над этим", - добавила она.

Владанка Андреева также высоко оценила роль Азербайджана в Движении неприсоединения и усилия страны в борьбе с пандемией в рамках этой организации.

