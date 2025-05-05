Андрас Фиттлер: Печский университет разрабатывает индивидуальную программу подготовки для фармсектора

Андрас Фиттлер: Печский университет разрабатывает индивидуальную программу подготовки для фармсектора

Фармацевтический факультет Печского университета в Венгрии совместно с партнером из местной фармацевтической промышленности разрабатывает индивидуальную учебную программу, охватывающую специальные знания и навыки, связанные с производством лекарственных средств.

Об этом Report сообщил декан факультета Андрас Фиттлер.

По его словам, подобные программы создаются на основе образовательного опыта вузов и сотрудничества с индустриальными партнерами и включают такие направления, как контроль качества фармпродукции, применение биофармацевтических концепций при проектировании лекарственных форм и другие ключевые аспекты.

"Программа рассчитана на выпускников-фармацевтов, а также студентов старших курсов, специализирующихся в отрасли, и завершается получением микроквалификации, подтверждающей профессиональные компетенции", - подчеркнул он.

Фиттлер отметил, что такие инициативы не только усиливают теоретическую и практическую подготовку специалистов, но и способствуют международному академическому обмену.