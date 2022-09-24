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Андоррские компании хотят сотрудничать с Азербайджаном

Андоррские компании хотят сотрудничать с Азербайджаном Андоррские компании хотят сотрудничать с Азербайджаном.
Внешняя политика
24 сентября 2022 г. 21:57
Андоррские компании хотят сотрудничать с Азербайджаном

Андоррские компании хотят сотрудничать с Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджанской Республики, об этом заявила министр иностранных дел Княжества Андорра Мария Убах Фонт в ходе встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах развития двусторонних отношений.

Дж.Байрамов отметил, что дипломатические отношения между двумя странами развиваются очень успешно. Было подчеркнуто, чтоАзербайджан заинтересован в сотрудничестве с Андоррой во многих сферах, включая туризм и образование. В ходе встречи министр проинформировал противоположную сторону о последней ситуации в постконфликтный период в нашем регионе.

Мария Убах Фонт выразила удовлетворение отношениями между Азербайджаном и Андоррой. Она обозначила заинтересованность местных компаний в сотрудничестве с Азербайджаном ввиду наличия в стране благоприятной деловой среды.

В ходе встречи были обсуждены и другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAndorra şirkətləri Azərbaycanla əməkdaşlıq etmək istəyir

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