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ANCA за последние 6 месяцев сделала 150 антиазербайджанских репостов в связи с COP29

ANCA за последние 6 месяцев сделала 150 антиазербайджанских репостов в связи с COP29 За последние 6 месяцев Армянский национальный комитет Америки (ANCA) повторно опубликовал около 200 твитов и сделал около 150 антиазербайджанских репостов в связи с COP29 на платформе "X".
Внешняя политика
21 декабря 2024 г. 16:51
ANCA за последние 6 месяцев сделала 150 антиазербайджанских репостов в связи с COP29

За последние 6 месяцев Армянский национальный комитет Америки (ANCA) повторно опубликовал около 200 твитов и сделал около 150 антиазербайджанских репостов в связи с COP29 на платформе "X".

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Комиссии Милли Меджлиса по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам.

Отмечается, что комитет также проводил кампании с определенными хэштегами и создал 26 фишинговых сайтов, направленных на очернение COP29.

В качестве примера можно привести разоблаченную информационную кампанию ANCA против COP29, выявленную в результате совместной деятельности Комиссии по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам Милли Меджлиса и Агентства развития медиа:

"В ходе расследования выяснилось, что с помощью автоматизированных бот-систем через фейковые профили одновременно размещались массовые ответы на хештеги #COP29 и #EndTheGagRule".

В отчете также отмечается, что Армянская ассамблея Америки (AAA) ничуть не отстает от ANCA: "Деятельность AAA направлена на обеспечение своих интересов против Азербайджана через взаимодействие с Конгрессом и исполнительной властью. Представленные материалы дают основание утверждать это".

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Версия на азербайджанском языке ANCA son 6 ayda COP29-la bağlı 200-ə yaxın tvit və 150- yə yaxın anti-Azərbaycan paylaşımı təkrar dərc edib - HESABAT

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