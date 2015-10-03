​Анатолий Нестечук: Россия не будет строить в азербайджанской Габале новую РЛС

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Россия не будет строить на месте радиолокационной станции "Дарьял" в азербайджанской Габале новую РЛС типа "Воронеж" и не считает целесообразным возводить такие системы за рубежом.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил в субботу начальник штаба 15 армии ВКС (особого назначения) генерал-майор Анатолий Нестечук.

Считаю, что средства отечественной системы должны находиться на территории РФ и гарантированно выполнять эти задачи", — сказал Нестечук в программе "Генштаб" радиостанции РСН, отвечая на вопрос ведущего, будет ли строиться РЛС "Воронеж" в Габале на месте завершившей там эксплуатацию станции "Дарьял".

Сегодня за пределами России имеется РЛС "Днепр" в Казахстане, РЛС "Волга" в Белоруссии, напомнил он. "Но уже и на этих стратегических направлениях у нас достаточно средств, чтобы заменить существующие на этих территориях станции для выполнения задач СПРН", — добавил Нестечук.

РЛС "Воронеж" — российская надгоризонтная радиолокационная станция системы предупреждения о ракетном нападении высокой заводской готовности. РЛС способна обнаруживать баллистические, космические и аэродинамические объекты, в том числе баллистические и крылатые ракеты.