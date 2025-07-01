Анар Багиров: В отношении наших соотечественников в России творится варварство

То, что творят силовые структуры России против азербайджанцев, — это зверство, бесчеловечное обращение, варварство.

То, что творят силовые структуры России против азербайджанцев, — это зверство, бесчеловечное обращение, варварство.

Как сообщает Report , об этом заявил председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров.

Он отметил, что в России не существует права, там любого человека могут избить и унизить на улице, людей убивают, избивают, подвергают пыткам из-за их национальной принадлежности, профессиональной деятельности.

"Силовые структуры государства превратились в машину пыток. В 1937 году моих дедов обвинили в национализме, назвали "врагами народа", они погибли в лагерях смерти, став жертвами сталинских репрессий. Очевидно, что даже спустя 90 лет ничего не изменилось. Такие же преступники, убившие моих дедов, сейчас убивают наших соотечественников", - сказал А.Багиров.