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Анар Багиров: Тюркским странам необходимо создать совместную правовую платформу

Анар Багиров: Тюркским странам необходимо создать совместную правовую платформу 10^59
Внешняя политика
17 декабря 2024 г. 11:25
Анар Багиров: Тюркским странам необходимо создать совместную правовую платформу

Создание совместной правовой платформы, объединяющей юристов из тюркоязычных стран, необходимо в рамках разработки общей правовой концепции и плана действий тюркских государств.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров на международной конференции "Транснациональные аспекты в правовых отношениях: современные вызовы и цели", организованной Генеральной прокуратурой Азербайджана и Министерством юстиции.

Он отметил, что такая платформа облегчит обмен знаниями и опытом в правовой сфере, расширит сотрудничество между юристами и создаст условия для более эффективного и оперативного решения общих правовых проблем: "Платформа также может служить базой для разработки стандартов качественной юридической помощи жертвам транснациональных преступлений и определения основ оказания им при необходимости юридической помощи Pro Bono", - подчеркнул он.

Багиров считает, что достижение прогресса в подготовке юридических кадров является одной из основ регулирования транснациональных аспектов правовых отношений. "При этом важным является создание программ двойных дипломов в направлениях бакалавриата и магистратуры по подготовке юридических кадров. Также приоритетными для нас должны стать публикация совместных юридических изданий, сравнительное изучение правовых систем тюркских стран в этой области и составление общего юридического словаря".

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Версия на азербайджанском языке Anar Bağırov: Türk dövlətlərinin ortaq hüquq konsepsiyası və fəaliyyət planı hazırlamalıdır

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