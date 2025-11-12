Анар Багиров награжден юбилейной медалью "20-летие Коллегии адвокатов Грузии"

Председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров удостоен юбилейной медали "20-летие Коллегии адвокатов Грузии".

Как сообщает Report со ссылкой на Коллегию адвокатов Азербайджана, награда была вручена в рамках визита делегации под руководством Багирова в Тбилиси по приглашению Коллегии адвокатов Грузии.

Азербайджанская делегация приняла участие в международной конференции "Конвенция о защите юристов (адвокатов) - эффективный инструмент для обеспечения верховенства права".

Выступая на конференции, Анар Багиров рассказал о реформах, направленных на укрепление независимости адвокатуры и обеспечении качественного правосудия в Азербайджане.

В завершение мероприятия председатель Коллегии адвокатов Грузии Давид Аситиани вручил Анару Багирову юбилейную медаль. В свою очередь, Багиров наградил Аситиани дипломом "Почетный адвокат Коллегии адвокатов Азербайджана" и вручил ему символическую адвокатскую мантию.