    Анар Багиров награжден юбилейной медалью "20-летие Коллегии адвокатов Грузии"

    Внешняя политика
    • 12 ноября, 2025
    • 09:34
    Анар Багиров награжден юбилейной медалью 20-летие Коллегии адвокатов Грузии

    Председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров удостоен юбилейной медали "20-летие Коллегии адвокатов Грузии".

    Как сообщает Report со ссылкой на Коллегию адвокатов Азербайджана, награда была вручена в рамках визита делегации под руководством Багирова в Тбилиси по приглашению Коллегии адвокатов Грузии.

    Азербайджанская делегация приняла участие в международной конференции "Конвенция о защите юристов (адвокатов) - эффективный инструмент для обеспечения верховенства права".

    Выступая на конференции, Анар Багиров рассказал о реформах, направленных на укрепление независимости адвокатуры и обеспечении качественного правосудия в Азербайджане.

    В завершение мероприятия председатель Коллегии адвокатов Грузии Давид Аситиани вручил Анару Багирову юбилейную медаль. В свою очередь, Багиров наградил Аситиани дипломом "Почетный адвокат Коллегии адвокатов Азербайджана" и вручил ему символическую адвокатскую мантию.

    Коллегия адвокатов Азербайджан Грузия Анар Багиров юбилейная медаль
    Фото
