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Анар Алакбаров встретился с заместителем министра иностранных дел КНР

Анар Алакбаров встретился с заместителем министра иностранных дел КНР Помощник президента и исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алекберов встретился с заместителем главы МИД Китайской Народной Республики Ма Чжаосюйнем.
Внешняя политика
19 апреля 2023 г. 13:47
Анар Алакбаров встретился с заместителем министра иностранных дел КНР

Помощник президента и исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров встретился с заместителем главы МИД Китайской Народной Республики Ма Чжаосюйем.

Как передает Report, в ходе встречи М.Чжаосюй подчеркнул, что двусторонние отношения между странами, основы которых были заложены великим лидером Гейдаром Алиевым, в настоящее время развиваются во всех сферах и достигли уровня стратегического партнерства.

По словам заместителя главы МИД, встреча глав государств Азербайджана и Китая в рамках последнего саммита стран-членов Шанхайской организации сотрудничества очень важна для определения перспектив для дальнейшего сотрудничества.

Кроме того, была подчеркнута важность гуманитарных и культурных проектов, осуществляемых со стороны Фонда Гейдара Алиева в Китае, а также сотрудничества между Китайской народной ассоциацией дружбы с зарубежными странами и деятельностью посольств обеих стран по расширению связей между двумя странами.

М.Чжаосюй добавил, что КНР поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

В свою очередь, А. Алакбаров отметил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда поддерживал и стремился к развитию отношению с Китайской Народной Республикой.

На встрече также была представлена информация о туристическом потенциале Азербайджана, масштабных восстановительных работах, проводимых на освобожденных территориях, а также о наличии возможностей для китайских инвесторов и компаний в проектах в регионах страны.

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Версия на английском языке Anar Alakbarov meets with Deputy Foreign Affairs Minister of China
Версия на азербайджанском языке Anar Ələkbərov Çin XİN başçısının müavini ilə görüşüb

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