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ANAMA проинформировала главу парламентской ассамблеи ОБСЕ о минной проблеме в Азербайджане

ANAMA проинформировала главу парламентской ассамблеи ОБСЕ о минной проблеме в Азербайджане Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Каума была проинформирована о минной проблеме, с которой столкнулся Азербайджан после почти 30-летней оккупации своих территорий, что теперь препятствует возвращению в свои дома изгнанных оттуда когда-то азербайд
Внешняя политика
14 ноября 2023 г. 15:17
ANAMA проинформировала главу парламентской ассамблеи ОБСЕ о минной проблеме в Азербайджане

Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Каума была проинформирована о минной проблеме, с которой столкнулся Азербайджан после почти 30-летней оккупации своих территорий, что теперь препятствует возвращению в свои дома изгнанных оттуда когда-то азербайджанцев.

Об этом Report сообщили в Агентстве по разминированию (ANAMA).

Первый заместитель председателя правления ANAMA Бахруз Мамедов рассказал делегации во главе с президентом парламентской ассамблеи ОБСЕ Пией Каумой о работе по гражданскому разминированию, которую осуществляет агентство, угрозах, создаваемых минами для жизни людей и возвращению бывших вынужденных переселенцев к родным очагам, ходу строительно-восстановительных работ на территориях, освобожденных от оккупации.

Пиа Каума, отметив большую значимость работы ANAMA, поблагодарила за ответы и за каждую обнаруженную мину, в результате чего была спасена как минимум одна человеческая жизнь.

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Версия на английском языке ФотоOSCE PA President informed about mine threat in Azerbaijan's liberated territories
Версия на азербайджанском языке ФотоATƏT PA prezidenti Azərbaycanın üzləşdiyi mina problemi ilə bağlı məlumatlandırılıb

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