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ANAMA подписало с британской компанией меморандум в связи с разминированием

ANAMA подписало с британской компанией меморандум в связи с разминированием Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) и британская неправительственная организация MAG (Mines Advisory Group) подписали Меморандум о взаимопонимании.
Внешняя политика
16 декабря 2021 г. 12:48
ANAMA подписало с британской компанией меморандум в связи с разминированием

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) и британская неправительственная организация MAG (Mines Advisory Group) подписали Меморандум о взаимопонимании.

Об этом Report сообщили в ANAMA.

В рамках документа в соответствии с совместным планом учений планируется проведение специальных тренингов НПО MAG для подготовки новых участковых супервайзеров ANAMA.

В то же время планируется оказание консультационных услуг, связанных с деятельностью по разминированию.

"Всегда открытое для новшеств ANAMA заинтересовано в усовершенствовании национального потенциала, опираясь на международный опыт. Полученные в данной сфере знания внесут положительный вклад в гуманитарное разминирование.

Реализация проекта в нашей стране осуществится за счет материальных средств США и Канады.

Кроме того, согласно меморандуму, ожидается, что будут оцениваться потребности ANAMA в обучении, проводиться теоретические и практические тренинги для основного руководящего персонала, а также оказываться поддержка процессу мониторинга и оценки.

Сотрудничество между ANAMA и MAG также поддержит доведение до международных донорских сообществ информации о масштабе существующей в Азербайджане минной проблемы. НПО MAG работает в 29 странах мира по гуманитарному разминированию, созданию безопасной среды и связям с сообществами, пострадавшими от конфликта", - говорится в сообщении ANAMA.

В начале 2000-х годов между ANAMA и MAG было налажено сотрудничество по оказанию технической поддержки гуманитарному разминированию.

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Версия на азербайджанском языке ANAMA Britaniya şirkəti ilə mina təmizləmə ilə bağlı memorandum imzalayıb

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