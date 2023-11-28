ANAMA: Международными донорами финансируется лишь 5% деятельности по разминированию

Благодарим правительство Азербайджана за финансирование гуманитарного разминирования. Потому что 95% нашего бюджета финансируется государством, и только 5% - международными донорами.

Благодарим правительство Азербайджана за финансирование гуманитарного разминирования. Потому что 95% нашего бюджета финансируется государством, и только 5% - международными донорами.

Как сообщает Report об этом сказал заместитель председателя правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Самир Поладов на проходящей в Баку II международной технической конференции "Борьба с минной угрозой: инновации и передовые практики".

По его словам, освобожденные от оккупации территории все еще представляют опасность: "Причина заключается в большом количестве мин и боеприпасов на этих территориях. Заминированы дороги, железнодорожные пути, населенные пункты".