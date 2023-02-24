ANAMA и МОМ обсудили сотрудничество по разминировании освобожденных территорий

Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) обсудило возможное сотрудничество по разминировании освобожденных территорий с Международной организации по миграции (МОМ).

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) и Международная организация по миграции (МОМ) обсудили возможное сотрудничество по разминировании освобожденных территорий страны.

Как сообщили Report в ANAMA, обсуждения состоялись в ходе встречи председателя правления ANAMA Вугара Сулейманова с главой представительства МОМ в Азербайджане Владимиром Георгиевым и специалистом по региональной безопасности Европы и Центральной Азии Домиником Юджином Боллье (Dominik Eugene Bollier).

На встрече стороны обсудили перспективы возможного сотрудничества в оценке уровня загрязнения кяхризов минами и другими взрывными устройствами, а также осуществления разминирования для их очищения. Кроме того, стороны обговорили возможную работу в оказании помощи пострадавшим от мин.

Согласно информации, со стороны ANAMA на встрече была представлена информация о создании, целях и задачах агентства, а также о работе, проводимой в Азербайджане по борьбе с существующей минной угрозой.