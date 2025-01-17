Аналитик: Визит Кобахидзе в Азербайджан имеет важное значение с точки зрения региональной безопасности

Визит премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Азербайджан имеет важное значение с точки зрения региональной безопасности и мира.

Визит премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Азербайджан имеет важное значение с точки зрения региональной безопасности и мира.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил аналитик Амиран Салуквадзе в программе "Хроника дня".

По его словам, учитывая нынешнюю ситуацию в мире, политика добрососедства на Кавказе очень важна.



"Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что отношения между двумя странами успешно развиваются во всех сферах. Политические отношения могут служить примером того, как должны строиться отношения между двумя соседними странами", - отметил аналитик.

Отметим, что сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посетил с визитом Азербайджан.

Руслан Гасанов