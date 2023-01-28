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Аналитик: Ответ Баку на теракт в посольстве должен быть жестким

Аналитик: Ответ Баку на теракт в посольстве должен быть жестким Тегеран использует любую возможность, чтобы отвлечь внимание от внутренних беспорядков, нарушить мирный процесс между Баку и Ереваном, а также спровоцировать дипломатический конфликт с Азербайджаном, так как он не согласен с политикой Баку в целом и заинт
Внешняя политика
28 января 2023 г. 17:50
Аналитик: Ответ Баку на теракт в посольстве должен быть жестким

Тегеран использует любую возможность, чтобы отвлечь внимание от внутренних беспорядков в своей стране, нарушить мирный процесс между Баку и Ереваном, а также спровоцировать дипломатический конфликт с Азербайджаном, так как он не согласен с политикой Баку в целом и заинтересован в ослаблении отношений между Азербайджаном и Евросоюзом, а также Азербайджаном и Израилем.

Об этом Report заявила американский журналист, аналитик по национальной безопасности, юрист Ирина Цукерман.

По мнению аналитика, нападение на посольство Азербайджана в Иране не случайно: "Нарушение Венской конвенции здесь вполне намеренное, а не случайное. Последний инцидент - политический сигнал, посланный, чтобы напугать Баку. Ответ должен быть жестким и официальным".

По словам Цукерман, в первую очередь нужно обеспечить полную защиту сотрудников посольства, должны быть приняты меры по выявлению организаторов этого вероломного нападения, включая чиновников, стоящих за ними: "В противном случае, это может нанести удар по дипломатическим отношениям, включаю отзыв посла из страны и ограничить дипотношения", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Analitik: “Bakı səfirliyə hücuma sərt cavab verməlidir”

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