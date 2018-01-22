Аналитик Chatham House: Азербайджан и Россия пожинают плоды стабильных и развивающих отношений

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Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Российско-азербайджанские отношения вышли на стабильный и поступательно-развивающийся трек еще несколько лет назад.

Об этом заявил Report аналитик программы изучения России и Евразии Королевского института международных отношений Великобритании Chatham House Станислав Притчин.

"Сейчас мы просто пожинаем плоды этого. У нас отличные отношения на высшем уровне", - заявил С.Притчин.

По его словам, стороны действуют в нескольких форматах, в том числе и региональных, а также в новых совместных проектах, которые закрепились в прошлом году.

"Я имею в виду российско-азербайджанско-иранский диалог, второй саммит по которому прошел в прошлом году. В наступившем 2018 году следующий саммит - третий по счету - в таком формате пройдет в Москве. Мы видим, что в региональном разрезе помимо пятистороннего каспийского формата есть трехсторонний российско-азербайджанско-иранский со стержневым проектом "Север-Юг", который близится к финальной реализации и позволит укрепить сотрудничество между странами", - подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что в ушедшем году президенты обеих стран несколько раз встречались.

"Президент Азербайджан Ильхам Алиев прилетал на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи, где было подписано соглашение о поставках российского газа. Впервые за много лет российский газ пойдет в Азербайджан на случай, если возникнут проблемы с выполнением экспортных обязательств Баку в рамках ожидаемого запуска TANAP", - указал политолог.

Говоря о сближении Москвы, Баку и Тегерана, эксперт отметил, что подобная связка логична.

"Совместная региональная работа больше направлена на реальный сектор, на сотрудничество, которое позволяет решить какие-то насущные проблемы - безопасность, развитие инфраструктуры, развитие экономики", - подчеркнул аналитик.

По его словам, несмотря на достаточно позитивные политические и военно-стратегические отношения между Россией и Ираном, экономика так и не стала драйвером роста в отношениях, несмотря на то, что существуют личные отношения между президентами обеих стран, решаются вопросы по снижению барьеров для взаимной торговли.

"Соответственно даже снятие каких-либо инфраструктурных вопросов не дает нам основания быть слишком оптимистичными в отношении товаропотоков. Есть заявленные объемы - 25 млн тонн грузов, но, в принципе, что мешало двум странам налаживать торговлю между собой, так как портовое хозяйство у обеих стран достаточно развитое, позволяло переваливать больше грузов, соответственно здесь вопрос стоит о том, удастся ли развернуть этот проект в более глобальном масштабе и протянуть инфраструктуру до Персидского залива, чтобы Иран и соответственно Азербайджан в двух направлениях - Север-Юг и Восток-Запад в контексте проекта Баку-Тбилиси-Джейхан - воспользовались этим. Необходимо интенсифицировать и продолжать создавать условия, чтобы этот проект был не только для связки России и Ирана, а для связки стран Персидского залива, Индии", - подчеркнул С.Притчин.

Эксперт отметил, что Азербайджан делает все правильно, максимально вкладываясь в инфраструктуру создания лучших условий для транзита, в том числе и в рамках китайского проекта "Один пояс - один путь", который позволяет доставлять грузы из Китая до побережья Каспия в Казахстане.