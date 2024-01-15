Аналитик: Азербайджан играет важную роль в содействии мирным процессам

Азербайджан всегда играл и играет важную роль в содействии мирным процессам и инициативам.

Азербайджан всегда играл и продолжает играть важную роль в содействии мирным процессам и инициативам.

Об этом Report заявил пакистанский аналитик в области международных отношений Халид Таймур Акрам.

"Непоколебимая приверженность Азербайджана сотрудничеству очевидна в его настойчивых усилиях предложить мир Армении. Однако нерешительность Армении в принятии каждой новой мирной инициативы препятствует укреплению региональной стабильности и прогрессу. Азербайджан всегда был последовательным в своих усилиях в достижении мира, прогресса и стабильности", - сказал он.

По мнению Акрама, настойчивое требование Армении о наличии гарантов мирного договора представляется тактическим ходом, направленным на привлечение поддержки.

"Армения должна быть наиболее заинтересованной в мире стороной, поскольку это позволило бы стране открыть широкие перспективы экономического сотрудничества с соседями, принесло бы выгоды от ее будущего участия в обширных транспортно-логистических проектах", - добавил аналитик.