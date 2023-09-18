Ана Бирчалл: Армения нарушает конвенции и не дает информацию о судьбах пропавших без вести

Армения, нарушая требования международных конвенций, отказывается предоставить информацию о судьбах пропавших без вести азербайджанцев.

Армения, нарушая требования международных конвенций, отказывается предоставлять информацию о судьбах пропавших без вести азербайджанцев.

Как передает Report, об этом заявила бывший заместитель премьер-министра Румынии Ана Бирчалл, выступая на международной конференции “Активизация национальных и глобальных усилий по определению судеб пропавших без вести", начавшейся сегодня в Баку.

А.Бирчалл подчеркнула, что около 4 тыс. граждан Азербайджана все еще числятся пропавшими без вести, что свидетельствует о масштабах проблемы.

"Многие семьи все еще не могут получить никакой информации о своих близких. Надеюсь, что на следующей конференции мы сможем отметить прогресс в этом вопросе", - сказала она.

Политик также отметила, что всегда верила в большой потенциал развития отношений между Румынией и Азербайджаном.

А.Бирчалл напомнила, что два месяца назад посетила Шушу. "С каждым своим визитом я вижу все больший прогресс в реконструкции Карабахского региона", - сказала она.