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Ана Бирчалл: Армения нарушает конвенции и не дает информацию о судьбах пропавших без вести

Ана Бирчалл: Армения нарушает конвенции и не дает информацию о судьбах пропавших без вести Армения, нарушая требования международных конвенций, отказывается предоставить информацию о судьбах пропавших без вести азербайджанцев.
Внешняя политика
18 сентября 2023 г. 11:46
Ана Бирчалл: Армения нарушает конвенции и не дает информацию о судьбах пропавших без вести

Армения, нарушая требования международных конвенций, отказывается предоставлять информацию о судьбах пропавших без вести азербайджанцев.

Как передает Report, об этом заявила бывший заместитель премьер-министра Румынии Ана Бирчалл, выступая на международной конференции “Активизация национальных и глобальных усилий по определению судеб пропавших без вести", начавшейся сегодня в Баку.

А.Бирчалл подчеркнула, что около 4 тыс. граждан Азербайджана все еще числятся пропавшими без вести, что свидетельствует о масштабах проблемы.

"Многие семьи все еще не могут получить никакой информации о своих близких. Надеюсь, что на следующей конференции мы сможем отметить прогресс в этом вопросе", - сказала она.

Политик также отметила, что всегда верила в большой потенциал развития отношений между Румынией и Азербайджаном.

А.Бирчалл напомнила, что два месяца назад посетила Шушу. "С каждым своим визитом я вижу все больший прогресс в реконструкции Карабахского региона", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Ana Birçall: “Ermənistan itkin düşənlərin taleyi ilə bağlı məlumat vermir”
Версия на английском языке Ana Birchall: Armenia, violating international conventions, does not provide information about fate of missing people

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