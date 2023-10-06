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Эльчин Амирбеков: Кредит доверия к Франции в качестве потенциального посредника равен нулю

Эльчин Амирбеков: Кредит доверия к Франции в качестве потенциального посредника равен нулю Кредит доверия Азербайджана к Франции в качестве даже потенциального посредника в процессе нормализации отношений с Арменией сегодня равен нулю.
Внешняя политика
6 октября 2023 г. 09:46
Эльчин Амирбеков: Кредит доверия к Франции в качестве потенциального посредника равен нулю

Кредит доверия Азербайджана к Франции в качестве даже потенциального посредника в процессе нормализации отношений с Арменией сегодня равен нулю.

Как передает Report, об этом в интервью французской радиостанции Radiofrance заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям, посол Эльчин Амирбеков.

"Оголтелая поддержка Армении со стороны нынешнего политического руководства Франции привела к ситуации, когда никто в Азербайджане не готов даже теоретически рассматривать Париж в качестве стороны, способной внести хоть какой-то полезный вклад в продвижение нормализации отношений между Баку и Ереваном. Скорее наоборот", - сказал он.

Э. Амирбеков подчеркнул, что последним свидетельством ангажированности Парижа в деле самоотверженной защиты армянских интересов явилось объявленное на днях министром иностранных дел Франции Катрин Колонной решения Парижа вывести на новый качественный уровень военно-техническое сотрудничество с Ереваном, включая поставок своему де-факто союзнику вооружения и военной техники.

"Подобный безрассудный шаг Франции не только сводит на нет ее необузданные амбиции "миротворца", но и подводит регион к новой опасной черте военного противостояния, подстрекая Армению к новым смертоносным провокациям и новой агрессии против Азербайджана",- заключил представитель президента.

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Версия на азербайджанском языке Elçin Əmirbəyov: “Fransaya vasitəçi kimi etibar sıfıra bərabərdir”
Версия на английском языке Elchin Amirbayov: France's credibility as potential mediator is zero

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