Амирбеков: Если ты действительно голодаешь, ты не должен ставить условия

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков дал обширное интервью французской газете Le Monde.

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков дал обширное интервью французской газете Le Monde.

Как сообщает Report, отвечая на вопросы журналиста о причинах закрытия Лачынской дороги, "из-за чего около 120,000 жителей Карабаха сталкиваются с ухудшающимися каждый день гуманитарными условиями", посол Амирбеков напомнил, что в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным лидерами Азербайджана, России и Армении 10 ноября 2020 года, Лачынская дорога должна была использоваться исключительно в гуманитарных целях.

К сожалению, в течение последних двух с половиной лет она незаконно использовалась для ротации вооруженных сил Армении, размещенных в Карабахском регионе Азербайджана в нарушение всех законов. Эта дорога использовалась для того, чтобы доставлять в Карабах вооружения и нелегально вывозить полезные ископаемые из Карабаха в Армению, отметил Э.Амирбеков.

Кстати, число 120 000 сильно преувеличено, по нашей информации в Карабахском регионе проживает около 50 тысяч человек, из которых 10 тысяч - вооруженные силы Армении, добавил посол.

"Вот почему мы вынуждены были установить погранично-пропускной пункт на границе с Арменией 23 апреля этого года. Этот пост был создан в полном соответствии с нормами международного права, но 15 июня армянская сторона прибегла к провокации, выстрелом с территории Армении тяжело ранив нашего пограничника. Именно тогда было временно приостановлено движение по Лачынской дороге. Дорога по-прежнему открыта сегодня для медицинской эвакуации", - отметил представитель по особым поручениям.

Азербайджан предлагает транспортировку продовольствия для удовлетворения основных гуманитарных потребностей армянского населения Карабаха, используя также дороги из Агдама и Физули. Но армяне Карабаха наотрез отказываются и это сложно объяснить.

"Налицо манипуляция и попытка ввести международную общественность в заблуждение. Когда вы голодны, вы не должны ставить условия. Какая разница по какой дороге будет поступать столь ожидаемое продовольствие - через Лачын, или из Агдама, или Физули? Главное - иметь возможность получить необходимые продукты. Но налицо искусственная политизация вопроса с целью оказания давления на Азербайджан извне", - сказал Э.Амирбеков.