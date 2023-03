Амирбеков: Армения должна перестать блокировать мирный процесс и вернуться за стол переговоров

Мирный процесс блокируется деструктивной позицией Армении, которая отказывается от прямых переговоров с Азербайджаном, и использует любые предлоги, чтобы уклониться от мирного процесса.

Как передает Report, об этом в интервью France 24 заявил помощник первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков.

"Азербайджан предложил подписать с Арменией мирное соглашение на основе основополагающих норм и принципов международного права, и одним из этих принципов является уважение территориальной целостности, суверенитета и нерушимости международно признанных границ друг друга",- сказал он.

Но, по словам Э.Амирбеков, мирный процесс уже несколько месяцев блокируется деструктивной позицией правительства Армении, использующего различные предлоги и вводящего в заблуждение мировую общественность с помощью СМИ и возможностей диаспоры.

"Азербайджан считает, что альтернативы миру нет. Рано или поздно этим двум народам придется перевернуть страницу вражды и попытаться построить нормальные и добрые отношения на основе абсолютного уважения к международному праву",- заявил он.

Одним из таких предлогов для Армении стала и ситуация на Лачынской дороге. Затронув данный вопрос, Э.Амирбеков отметил, что не согласен с использованием определения "блокада".

"Лачынская дорога не была заблокирована Азербайджаном. Существует ограниченный доступ из-за неправомерного использования этой дороги Арменией более 2 лет спустя подписания соглашения о прекращении огня. Дорога использовалась для незаконной переброски в Карабахский регион Азербайджана оружия, противопехотных мин и военнослужащих с целью усиления военного потенциала Армении на суверенной территории Азербайджана, где до сих пор находятся 10 тыс. армянских военных", - сказал он.

По его словам, последней каплей для начала акции на дороге стала интенсификация вывоза полезных ископаемых, природных ресурсов Азербайджана по Лачынской дороге в Армению для последующего экспорта.

"Лачынская дорога по трехстороннему соглашению о прекращении огня предназначалась для использования только в гуманитарных целях,"- отметил он, добавив, что Международный Комитет Красного Креста (МККК) является единственной международной организацией, присутствующей на этой дороге. И МККК находится в тесном контакте с азербайджанской стороной.

Азербайджан требует обеспечения прозрачности передвижения по этому маршруту, чтобы прекратить любое неправомерное и нелегальное использование Лачынской дороги, отметил помощник первого вице-президента.

Э.Амирбеков отметил, что Азербайджан готов приветствовать любое посредничество, чтобы разрешить разногласия и, наконец, достичь мирного соглашения. "Мы призываем Армению вернуться к столу переговоров, а не манипулировать международным общественным мнением", - заключил он.