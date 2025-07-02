Амина Мохаммед: Для позитивных изменений в обществе женщины должны быть вовлечены в образование

Для позитивных изменений в обществе женщины должны быть вовлечены в образование.

Для позитивных изменений в обществе женщины должны быть вовлечены в образование.

Как сообщает корреспондент Report, об этом сказала заместитель генерального секретаря ООН, председатель Группы по устойчивому развитию организации Амина Мохаммед в видеообращении к участникам первого Женского форума Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Лачыне.

По ее словам, такие мероприятия организуются с целью превращения женщин в ведущую силу в обществе: "Если мы хотим позитивных изменений в обществе, необходимо привлекать женщин к образованию. Роль женщин в устойчивом развитии также должна быть увеличена".