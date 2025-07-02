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Амина Мохаммед: Для позитивных изменений в обществе женщины должны быть вовлечены в образование 

Амина Мохаммед: Для позитивных изменений в обществе женщины должны быть вовлечены в образование  Для позитивных изменений в обществе женщины должны быть вовлечены в образование.
Внешняя политика
2 июля 2025 г. 10:19
Амина Мохаммед: Для позитивных изменений в обществе женщины должны быть вовлечены в образование 

Для позитивных изменений в обществе женщины должны быть вовлечены в образование.

Как сообщает корреспондент Report, об этом сказала заместитель генерального секретаря ООН, председатель Группы по устойчивому развитию организации Амина Мохаммед в видеообращении к участникам первого Женского форума Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Лачыне.

По ее словам, такие мероприятия организуются с целью превращения женщин в ведущую силу в обществе: "Если мы хотим позитивных изменений в обществе, необходимо привлекать женщин к образованию. Роль женщин в устойчивом развитии также должна быть увеличена".

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Версия на азербайджанском языке Əminə Məhəmməd: Cəmiyyətdə müsbət dəyişikliklər üçün qadınların təhsilə cəlb edilməsi lazımdır

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