Амина Эрдоган организовала ифтар и встретилась с Сарваром Баширли

Первая леди Турции Амина Эрдоган организовала ифтар для волонтеров и пострадавших от землетрясения в городе Кахраманмараш, где 6 февраля произошло разрушительное землетрясение.

Первая леди Турции Амина Эрдоган организовала ифтар для волонтеров и пострадавших от разрушительного землетрясения, произошедшего в городе Кахраманмараш 6 февраля.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, в мероприятии также принял участие азербайджанец Сарвар Баширли, прославившийся тем, что на своем стареньком автомобиле доставил помощь для пострадавших Турции.

Председатель Союза бизнесменов и промышленников Турции и Азербайджана (TÜİB) Гусейн Беюкфырат рассказал, что во время 30-летней оккупации Карабаха люди были вынуждены жить в палатках: "В палаточном городке проживал и Сарвар Баширли из Лачынского района. Сразу после землетрясения он погрузил одеяла из дома в свой автомобиль 1981 года выпуска и поспешил на помощь. Когда он вернулся домой, о нем говорила вся страна".

Баширли поблагодарил за приглашение.

На ифтаре также присутствовали общественные деятели и журналисты.