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Американского инженера обменяли на близкого Талибам афганского наркоторговца

Американского инженера обменяли на близкого Талибам афганского наркоторговца Временное правительство Афганистана, сформированное представителями радикального движения "Талибан", освободило американского инженера, находящегося в заложниках с 2020 года, в обмен на осужденного на пожизненное заключение в США с 2005 года афганского н
Внешняя политика
19 сентября 2022 г. 15:18
Американского инженера обменяли на близкого Талибам афганского наркоторговца

Временное правительство Афганистана, сформированное представителями радикального движения "Талибан", освободило американского инженера, находящегося в заложниках с 2020 года, в обмен на осужденного на пожизненное заключение в США с 2005 года афганского наркоторговца Башира Нурзаи.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ББС.

"Сегодня Марк Фрерихс был передан американской стороне в обмен на Хаджи Башира в аэропорту Кабула", - заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел сформированного талибами временного правительства Амир Хан Муттаки.

60-летний инженер был похищен талибами за год до того, как признанная террористической организация вернулась к власти в Афганистане.

Президент Джо Байден в ходе своей предвыборной компании пообещал добиться освобождения заложника.

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Версия на английском языке US engineer swapped for Afghan leader linked to Taliban

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