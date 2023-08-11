Американский журналист: Произошедшее в Карабахе не должно повториться нигде в мире

Опасность для жизни людей из-за минной угрозы, масштабы разрушений, которые я увидел в Карабахе, а также общение с азербайджанским народом, помогли мне понять, насколько серьезен этот конфликт.

Опасность для жизни людей из-за минной угрозы, масштабы разрушений, которые я увидел в Карабахе, а также общение с азербайджанским народом, помогли мне понять, насколько серьезен этот конфликт.

Об этом американскому бюро Report заявил недавно вернувшийся из поездки по освобожденным от оккупации территориям Азербайджана американский журналист Кэлвин Дарк, который активно выступает в Вашингтоне в качестве политического комментатора по вопросам политики США и международным вопросам на таких каналах, как BBC, CNN и “Аль-Джазира”.

Американский журналист, поделившийся своими впечатлениями от поездки, рассказал, что из Америки конфликт видится совсем по-другому: "Очень сложно понять реалии, даже если регулярно смотреть, читать многочисленные новости о многолетнем конфликте между Арменией и Азербайджаном из Америки. Там я увидел совершенно другое лицо конфликта, отличное от того, что я читал в новостях. Поездка в Карабах помогла понять происходящее".

Кэлвин Дарк отметил, что был шокирован масштабами разрушений: "Что еще более важно, я глубже осознал значение мирного урегулирования конфликта. То, что происходило в Карабахе, не должно повториться нигде в мире".

Журналист рассказал, что испытал глубокую печаль во время своего визита в Гянджу, на место обстрела ракетами жилого квартала: “Сохранение разрушенных домов помогает человеку яснее видеть и чувствовать то, что произошло. Я думаю, что какой бы ни была причина, гражданские лица не должны выбираться в качестве целей, они не должны становиться жертвами. В частности, когда я смотрел на зияющие пустоты в домах, на которые падали ракеты, на разбросанные детские игрушки, я действительно не мог понять, почему Армения выбрала эту территорию в качестве своей цели, и подумал, что этого не должно было случиться. Убитые там люди, особенно дети, не были виноваты. Этот шаг противоречит международному праву и недопустим”.

"Я впервые понаблюдал за процессом обезвреживания мин в Карабахе. С одной стороны, я думал о том, насколько опасен этот процесс, а с другой стороны, насколько важно очистить регион от мин, установленных армянами. Увиденное сильно впечатлило меня, потому что любые человеческие жертвы из-за подрыва на минах ужасны. Для восстановления минной безопасности в регионе очень важно, чтобы Армения передала минные карты азербайджанской стороне”, - сказал он.

Американский журналист также указал на важность скорейшего подписания мирного соглашения, и затронул вопрос восстановительных работ: “Мы также ознакомились с текущими работами по восстановлению в регионе. Чтобы ускорить процесс, стороны должны выполнить свои обязательства, необходимо передать минные карты и, самое главное, обеспечить безопасность людей”.