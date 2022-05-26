О нас

Американский журналист: Азербайджану не нужны уроки управления

Американский журналист: Азербайджану не нужны уроки управления "Азербайджан не нуждается в уроках, связанных с управлением. Стране нужны взаимные отношения и уважение".
Внешняя политика
26 мая 2022 г. 19:18
Американский журналист: Азербайджану не нужны уроки управления

"Азербайджан не нуждается в уроках, связанных с управлением. Стране нужны взаимные отношения и уважение".

Как сообщает Report, об этом заявил бывший пресс-секретарь ООН, ныне руководитель бюро газеты Alquds Alarabi при ООН, профессор Абдельхамид Сиям, комментируя письмо президента США Джозефа Байдена президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Аналитик отметил, что в письме его внимание привлекло заявление Байдена о том, что "Соединенные Штаты Америки готовы содействовать интенсификации дипломатических контактов между Азербайджаном и Арменией".

"Я думаю, что Азербайджан хочет еще большего улучшения отношений с США, и это должно основываться на взаимном уважении, укреплении взаимных интересов обеих стран и подтверждении недопустимости нарушения территориальной целостности Азербайджана", - отметил профессор.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Amerikalı jurnalist: “Azərbaycanın özünü necə idarə edəcəyi ilə bağlı dərslərə ehtiyac yoxdur”

Самое читаемое

Защитник Мариуполя опубликовал последние фото с Азовстали
ФотоЗащитник Мариуполя опубликовал последние фото с "Азовстали"
20 мая 2022 г. 14:24
Беспилотники Bayraktar Akıncı приземлились в Баку
ВидеоБеспилотники Bayraktar Akıncı приземлились в Баку
21 мая 2022 г. 21:50
Увеличивается количество автобусных рейсов Баку-Шуша-Баку
Увеличивается количество автобусных рейсов Баку-Шуша-Баку
23 мая 2022 г. 14:41
NYT опубликовал фото- и видеодоказательства казни жителей Бучи
NYT опубликовал фото- и видеодоказательства казни жителей Бучи
20 мая 2022 г. 14:11
Определена цена на хадж из Азербайджана
Определена цена на хадж из Азербайджана
24 мая 2022 г. 15:27
Мариуполь сдался после 81-дневной осады
ФотоМариуполь сдался после 81-дневной осады
20 мая 2022 г. 18:07
В Баку цыгане зарезали гражданина России
В Баку цыгане зарезали гражданина России
22 мая 2022 г. 01:17
Состоялась встреча Ильхама Алиева с Шарлем Мишелем один на один
ФотоСостоялась встреча Ильхама Алиева с Шарлем Мишелем один на один
22 мая 2022 г. 21:00
Стали известны лучшие бомбардиры АПЛ
Стали известны лучшие бомбардиры АПЛ
23 мая 2022 г. 04:48
Килиан Мбаппе стал самым высокооплачиваемым футболистом мира
Килиан Мбаппе стал самым высокооплачиваемым футболистом мира
22 мая 2022 г. 10:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi