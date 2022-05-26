Американский журналист: Азербайджану не нужны уроки управления

"Азербайджан не нуждается в уроках, связанных с управлением. Стране нужны взаимные отношения и уважение".

"Азербайджан не нуждается в уроках, связанных с управлением. Стране нужны взаимные отношения и уважение".

Как сообщает Report, об этом заявил бывший пресс-секретарь ООН, ныне руководитель бюро газеты Alquds Alarabi при ООН, профессор Абдельхамид Сиям, комментируя письмо президента США Джозефа Байдена президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Аналитик отметил, что в письме его внимание привлекло заявление Байдена о том, что "Соединенные Штаты Америки готовы содействовать интенсификации дипломатических контактов между Азербайджаном и Арменией".

"Я думаю, что Азербайджан хочет еще большего улучшения отношений с США, и это должно основываться на взаимном уважении, укреплении взаимных интересов обеих стран и подтверждении недопустимости нарушения территориальной целостности Азербайджана", - отметил профессор.