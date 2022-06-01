Американский штат Юта принял декларацию по Азербайджану

Сенат и Палата представителей штата Юта приняли декларацию по Азербайджану.

Сенат и Палата представителей штата Юта (США) приняли декларацию по Азербайджану.

Об этом Report сообщили в генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Декларация, подписанная председателем сената штата Юта Стюартом Адамсом, спикером палаты представителей Брэдом Уилсоном и другими законодателями, передана в Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе.

В документе говорится, что наша страна стала первым демократическим и светским государством в мусульманском мире и впервые предоставила женщинам право голоса.

Ссылаясь на исторические традиции толерантности в Азербайджане, констатируется, что с древних времен разные религии, в том числе мусульмане, христиане и иудеи, жили вместе в мире и спокойствии. Отмечается, что за последние 10 лет Азербайджан неоднократно собирал религиозных деятелей из региона и всего мира для содействия межконфессиональному диалогу.

В заявлении отмечается, что Азербайджан является сильным партнером США и Юты, и стратегическое партнерство между США и Азербайджаном развивается.

В конце декларации Сенат и Палата представителей штата Юта высоко оценили вклад нашей страны в защиту свободы и мира во всем мире и придали большое значение поддержанию взаимовыгодных дружественных отношений с Азербайджаном.