Американский сенатор: Трамп близок к достижению соглашения между Азербайджаном и Арменией

Президент США Трамп находится на пороге заключения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Президент США Трамп находится на пороге заключения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом в статье для The Wall Street Journal написал член Республиканской партии, американский сенатор Стив Дейнс.

"Это станет выдающимся достижением - еще одним шагом к стабильности, способствующей региональному и международному миру, а также экономическим выгодам, которые распространяются далеко за пределы вовлеченных стран", - сказал он.

По словам сенатора, многие попытки третьих стран или организаций для установления мира были неэффективными или недальновидными. Предыдущие администрации США, отметил Дейнс, не уделяли приоритетного внимания региону и мирным переговорам.

По его словам, Трамп способствует росту и стабильности в регионе и за его пределами.

Дейнс добавил, что скорое подписание лидерами Армении и Азербайджана данного соглашения будет способствовать миру и стабильности на Южном Кавказе и во всем мире.