Сенатор США: Азербайджанские военнослужащие сыграли важную роль в эвакуации гражданских и военных лиц из Афганистана

Существуют большие перспективы для дальнейшего развития дружественных и партнерских отношений между Соединенными Штатами Америки и Азербайджаном.

Существуют большие перспективы для дальнейшего развития дружественных и партнерских отношений между Соединенными Штатами Америки и Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил член Комитета Сената США по внешним отношениям, сенатор Стив Дэйнс на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

Напомнив, что американские и азербайджанские солдаты плечом к плечу несли службу в Афганистане, а азербайджанские миротворческие силы, отвечавшие за безопасность Кабульского аэропорта, были последним военным контингентом, покинувшим Афганистан, Стив Дэйнс подчеркнул важную роль, которую азербайджанские военнослужащие сыграли в эвакуации оттуда гражданских лиц и военных. Он выразил отдельную благодарность за это.