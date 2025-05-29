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Сенатор США: Азербайджанские военнослужащие сыграли важную роль в эвакуации гражданских и военных лиц из Афганистана

Сенатор США: Азербайджанские военнослужащие сыграли важную роль в эвакуации гражданских и военных лиц из Афганистана Существуют большие перспективы для дальнейшего развития дружественных и партнерских отношений между Соединенными Штатами Америки и Азербайджаном.
Внешняя политика
29 мая 2025 г. 13:54
Сенатор США: Азербайджанские военнослужащие сыграли важную роль в эвакуации гражданских и военных лиц из Афганистана

Существуют большие перспективы для дальнейшего развития дружественных и партнерских отношений между Соединенными Штатами Америки и Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил член Комитета Сената США по внешним отношениям, сенатор Стив Дэйнс на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

Напомнив, что американские и азербайджанские солдаты плечом к плечу несли службу в Афганистане, а азербайджанские миротворческие силы, отвечавшие за безопасность Кабульского аэропорта, были последним военным контингентом, покинувшим Афганистан, Стив Дэйнс подчеркнул важную роль, которую азербайджанские военнослужащие сыграли в эвакуации оттуда гражданских лиц и военных. Он выразил отдельную благодарность за это. 

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Версия на азербайджанском языке Amerikalı senator: Azərbaycanlı hərbçilər Əfqanıstandan mülki və hərbi şəxslərin təxliyəsində mühüm rol oynayıb

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