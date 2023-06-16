Американский путешественник: Карабах напоминает Швейцарию

Карабах действительно напоминает Швейцарию.

Карабах действительно напоминает Швейцарию.

Об этом Report заявил побывавший на освобожденных территориях Азербайджана американский путешественник Тай Мабри.

"Посещение Карабаха - одно из лучших впечатлений в моей жизни. Я бы даже сказал, что поездка в Карабах - большая честь для меня. Мы приехали сюда и увидели, какая работа была проделана за последние три года. Строительные и реставрационные работы производят неизгладимое впечатление", - сказал он.

Американский путешественник также рассказал о провокации, совершенной Арменией на границе с Азербайджаном: "Эта провокация очень плохо подействовала на нас. Я думаю, что конфликт разрешен, и нет необходимости в насилии".

Отметим, что начавшаяся 14 июня поездка международных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур завершилась сегодня в Шуше.

Поездка была организована одной из 4-х основных международных сетей путешественников - организацией MTP (Most Traveled People).