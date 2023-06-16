О нас

Американский путешественник: Карабах напоминает Швейцарию

Американский путешественник: Карабах напоминает Швейцарию Карабах действительно напоминает Швейцарию.
Внешняя политика
16 июня 2023 г. 20:22
Американский путешественник: Карабах напоминает Швейцарию

Карабах действительно напоминает Швейцарию.

Об этом Report заявил побывавший на освобожденных территориях Азербайджана американский путешественник Тай Мабри.

"Посещение Карабаха - одно из лучших впечатлений в моей жизни. Я бы даже сказал, что поездка в Карабах - большая честь для меня. Мы приехали сюда и увидели, какая работа была проделана за последние три года. Строительные и реставрационные работы производят неизгладимое впечатление", - сказал он.

Американский путешественник также рассказал о провокации, совершенной Арменией на границе с Азербайджаном: "Эта провокация очень плохо подействовала на нас. Я думаю, что конфликт разрешен, и нет необходимости в насилии".

Отметим, что начавшаяся 14 июня поездка международных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур завершилась сегодня в Шуше.

Поездка была организована одной из 4-х основных международных сетей путешественников - организацией MTP (Most Traveled People).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Amerikalı səyyah: "Qarabağ İsveçrəyə bənzəyir"

Самое важное

Президент Азербайджана наградил работников здравоохранения
Президент Азербайджана наградил работников здравоохранения
16 июня 2023 г. 16:23
Президент посетил посольство Италии в Азербайджане и выразил соболезнования в связи с кончиной Сильвио Берлускони
Президент посетил посольство Италии в Азербайджане и выразил соболезнования в связи с кончиной Сильвио Берлускони
16 июня 2023 г. 15:07
Историческая территория села Туг объявлена историко-архитектурным и природным заповедником
Историческая территория села Туг объявлена историко-архитектурным и природным заповедником
16 июня 2023 г. 12:53
Азербайджанские пограничники уничтожили армянский пост, с которого была совершена провокация 
ВидеоАзербайджанские пограничники уничтожили армянский пост, с которого была совершена провокация 
16 июня 2023 г. 11:07
Армяне обстреляли позиции армии Азербайджана в направлении Гедабекского и Шушинского районов
Армяне обстреляли позиции армии Азербайджана в направлении Гедабекского и Шушинского районов
16 июня 2023 г. 09:32
Президент: Азербайджан продолжит поддержку Пакистана по вопросу Кашмира
Президент: Азербайджан продолжит поддержку Пакистана по вопросу Кашмира
15 июня 2023 г. 13:53
Состоялась встреча президента Азербайджана и премьер-министра Пакистана один на один
Состоялась встреча президента Азербайджана и премьер-министра Пакистана один на один
15 июня 2023 г. 12:07
МО: Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
МО: Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
15 июня 2023 г. 11:43
Посол Турции в Азербайджане находится в Шуше
Посол Турции в Азербайджане находится в Шуше
15 июня 2023 г. 09:37
Сегодня исполняется вторая годовщина со дня подписания Шушинской декларации
Сегодня исполняется вторая годовщина со дня подписания Шушинской декларации
15 июня 2023 г. 00:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi