Американский конгрессмен высоко оценил вклад Азербайджана в энергобезопасность Европы

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ 12 февраля конгрессмен США Майкл Тернер (Michael R. Turner) выступил с заявлением о внесении дополнений в протокол, связанных с Азербайджаном слушаний.

Как отмечает Report, в заявлении конгрессмен коснулся вклада Азербайджана в энергобезопасность Европы, затронул значимость трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан и Южного газового коридора.

В заявлении американский конгрессмен отметил важность продолжения работ с Азербайджаном на пути усиления региональной стабильности и обеспечения энергобезопасности Европы.

В заявлении также подчеркивается, что Азербайджан является важным партнером США на пути усиления геополитической энергобезопасности.