Американский город Сан Хосе объявил 18 октября Днем независимости Азербайджана

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ В городе Сан Хосе американского штата Калифорния 18 октября 2018 года объявлен Днем независимости Азербайджана.

Как сообщили Report из Генерального консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе, в связи с этим мэром города Сэмом Ликкардо (Sam Liccardo) и членами Городского совета подписана и принята соответствующая декларация.

В направленной в Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе декларации подчеркивается, что с момента создания Азербайджанской Республики, являющейся продолжателем идей Азербайджанской Демократической Республики, восстановлена свобода и независимость нашей страны.

В документе говорится, что после восстановления независимости Азербайджан укрепил свой суверенитет и свободу, и в настоящее время является стратегическим союзником и крупнейшим торговым партнером США на Южном Кавказе. В декларации отмечается также, что Азербайджан на международном уровне известен как модель успешной страны, где мусульмане, христиане и евреи совместно проживают в условиях мира и гармонии.

В конце декларации отмечается, что 18 октября в Сан Хосе был объявлен Днем независимости Азербайджана и все жители города приглашаются для того, чтобы отметить этот праздник.