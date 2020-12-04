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Тейс: Проведение спецсессии ГА ООН - свидетельство значительных достижений Азербайджана

Тейс: Проведение спецсессии ГА ООН - свидетельство значительных достижений Азербайджана Инициированная президентом Азербайджана спецсессия ГА ООН по борьбе с COVID-19 - яркий пример роста имиджа этой страны на международной арене
Внешняя политика
4 декабря 2020 г. 11:35
Тейс: Проведение спецсессии ГА ООН - свидетельство значительных достижений Азербайджана
Питер Тейс
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"Следование Азербайджаном хорошо структурированной повестке многосторонней дипломатии и замечательное руководство президента Азербайджана Ильхама Алиева сделали возможным реализацию впечатляющих, позитивных проектов и инициатив".

Об этом Report заявил американский политолог, эксперт в области международных отношений Питер Тейс, комментируя проведенную на основе инициативы, выдвинутой президентом Азербайджана от имени стран-членов Движения неприсоединения, специальную сессию Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с COVID-19.

Эксперт подчеркнул активное участие Баку в многосторонних организациях, включая ООН, и Движение неприсоединения. По его словам, спецсессия ГА ООН также внесет свой вклад в борьбу с крупнейшим вызовом этого года для мира - пандемией коронавируса.

"За последние два года в Азербайджане реализовано множество экономических и культурных проектов; такие проекты обеспечили более высокий уровень жизни населения и способствовали экономическому процветанию в стране. Азербайджан - единственная страна в мире, которая, переживая на протяжении трех десятилетий вооруженный конфликт и оккупацию своих земель со стороны фашистских армянских сил и ее террористического политического руководства, одновременно развивала передовые стратегические проекты в таких областях, как возобновляемые источники энергии, транспорт, а также строительство трубопроводов, оживляла индустрию туризма. Баку вложил большие ресурсы в экономическую дипломатию и сельскохозяйственные технологии", - заявил эксперт.

Он также подчеркнул, что все эти годы Азербайджан наращивал сотрудничество со странами мира, в том числе с южноамериканскими странами Парагваем, Аргентиной, Уругваем, Бразилией и Чили. "За последнее десятилетие президент Ильхам Алиев реформировал внешнюю политику Азербайджана и увеличил дипломатическое присутствие Азербайджана в этой части мира, а также в Азии и Африке".

П. Тейс отметил, что международные эксперты могут наблюдать и значительные достижения Азербайджана в области культурной дипломатии, многосторонней дипломатии, процессов экономической интеграции в Европе при поддержке Азербайджана. "Правительство Азербайджана стремится к сохранению религиозных и культурных памятников на своей суверенной территории, а также помогает в восстановлении подобных объектов и во многих столицах Западной Европы, Азии и Америки".

Все это, по словам эксперта, делает все более весомым имидж Азербайджана на международной арене, и выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на спецсессии ГА ООН от имени 120 государств-членов Движения Неприсоединения является тому ярким примером.

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Версия на азербайджанском языке Politoloq: "BMT-nin xüsusi sessiyası Azərbaycanın nailiyyətlərinə dəlalət edir"

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