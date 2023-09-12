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Американский эксперт: Партия "Широкий фронт" Уругвая действует под воздействием армянского лобби

Американский эксперт: Партия "Широкий фронт" Уругвая действует под воздействием армянского лобби Недавнее заявление бывшей правящей уругвайской партии "Широкий фронт", в котором они признали так называемую "блокаду" в городе Ханкенди, было сделано под воздействием армянского общества.
Внешняя политика
12 сентября 2023 г. 15:22
Американский эксперт: Партия Широкий фронт Уругвая действует под воздействием армянского лобби
Питер Тейс

Недавнее заявление бывшей правящей уругвайской партии "Широкий фронт" в поддержку Армении и созданного ею нелегального сепаратистского режима на суверенных территориях Азербайджана в Карабахе является ничем иным, как воздействием армянского сообщества Уругвая.

Об этом Report заявил американский политолог и эксперт в области международных отношений Питер Тейс.

По его словам, данное нелепое заявление является демонстрацией коррумпированности уругвайских политиков, открыто нарушающих международное гуманитарное право и разжигающих ненависть к Азербайджану и его народу.

"Совершенно оскорбительно наблюдать за тем, как уругвайские политики находятся под давлением армян, перебравшихся в эту страну. Армяне при помощи партии "Широкий фронт" прибегают к тактике "скрытой борьбы". Более того, многочисленная армянская община Монтевидео наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям между Азербайджаном и Уругваем", - сказал Тейс.

Эксперт считает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев проявил впечатляющее лидерство в развитии отношений и установлении долгосрочных союзов с такими латиноамериканскими странами, как Аргентина, Парагвай, Чили, Бразилия, Колумбия и сам Уругвай.

Несмотря на подобные шаги представителей партии "Широкий фронт", в Уругвае все же имеются убежденные сторонники Азербайджана, такие как сенатор Хорхе Гандини, который прочитал несколько лекций об успешном экономическом партнерстве между Азербайджаном и Уругваем, подчеркнул политолог.

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Версия на азербайджанском языке Amerikalı ekspert: “Uruqvayın "Geniş Cəbhə" Partiyası erməni lobbisinin təsiri altındadır”
Версия на английском языке US expert: Broad Front Party of Uruguay acts under influence of Armenian lobby

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