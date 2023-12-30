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Американский эксперт: Макрон избрал неверную стратегию по отношению к Азербайджану

Американский эксперт: Макрон избрал неверную стратегию по отношению к Азербайджану Президент Франции Эммануэль Макрон, в погоне за своими интересами, избрал неверную стратегию по отношению к Азербайджану.
Внешняя политика
30 декабря 2023 г. 15:43
Американский эксперт: Макрон избрал неверную стратегию по отношению к Азербайджану

Президент Франции Эммануэль Макрон, в погоне за своими интересами, избрал неверную стратегию по отношению к Азербайджану.

Об этом Report сказала американская журналистка, аналитик в сфере национальной безопасности, юрист Ирина Цукерман.

По ее словам, хотя нет никаких доказательств того, что Азербайджан и Франция намерены понизить уровень дипломатических отношений, объявление двух французских дипломатов "нежелательными лицами" является признаком ухудшения сотрудничества в сфере безопасности между Баку и Парижем.

Цукерман отметила, что этот шаг также свидетельствует о том, что Франция все больше воспринимается как недружественное государство: "Рассматриваемый инцидент является общественным позором для Франции. Более того, это предупреждение в связи с очередными проармянскими шагами этой страны. Объявив французских дипломатов персонами нон грата, Азербайджан выразил протест против шпионской деятельности действующих под дипломатическим прикрытием разведчиков, противоречащей интересам Азербайджана”.

Она добавила, что очередные шаги зависят от того, извлечет ли Франция урок из этого инцидента и приложит ли усилия для улучшения отношений с Баку.

Политик считает, что если Франция изменит предвзятое отношение к ведущей стране Южного Кавказа, чьи позиции на международной арене все более усиливаются, то ее позитивная роль в регионе могла бы стать предметом обсуждения.

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Версия на английском языке American expert: Macron chose wrong strategy against Azerbaijan to pursue his interests
Версия на азербайджанском языке Amerikalı ekspert: "Makron öz maraqlarını güdmək üçün Azərbaycana qarşı yanlış strategiya seçib"

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