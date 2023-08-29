Американский эксперт: Франция пытается прикрыть позорные неудачи в Африке, разыгрывая шоу в Карабахе

"Франция, заявляя об отправке гуманитарной помощи в Карабах, пытается присоединиться к текущим процессам в этом регионе и восстановить испорченную репутацию на фоне позорных неудач в Западной Африке".

"Франция, заявляя об отправке гуманитарной помощи в Карабах, пытается присоединиться к текущим процессам в этом регионе и восстановить испорченную репутацию на фоне позорных неудач в Западной Африке".

Об этом Report сказала американская журналистка, аналитик по вопросам национальной безопасности, юрист Ирина Цукерман.

Она подчеркнула, что в корне намерений Франции по отношению к Карабаху - личные интересы и недоброжелательность.

По словам эксперта, Франция должна подтолкнуть Армению к уважению закона и поиску взаимовыгодного дипломатического решения проблемы армянского населения в Карабахе:

Вместо этого, Франция злоупотребляя своими отношениями с Ереваном, и фактически, ставя под сомнение территориальную целостность Азербайджана, способствует подрыву мирного процесса. Франция ищет способы направить международное общественное мнение на вымышленную историю, которая подорвет возможности региональной интеграции на Южном Кавказе. Суть этого вымысла в том, что Азербайджан якобы препятствует оказанию гуманитарной помощи армянскому населению Карабаха. Франция в настоящее время не желает, чтобы Азербайджан отправлял помощь армянским жителям Карабаха, поскольку намерена и дальше распространять вымысел о закрытии Азербайджаном Лачынской дороги и страданиях карабахских армян. Основная цель всего этого, конечно же, состоит в том, чтобы вовлечь Париж в этот процесс и восстановить испорченную репутацию на фоне позорных неудач в Западной Африке".