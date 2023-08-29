Американский эксперт: Азербайджан всегда проявлял гуманизм и стремился к миру

Прекращение Азербайджаном уголовного преследования в отношении задержанных на ППП "Лачын" молодых армянских футболистов неудивительно, поскольку власти страны всегда отличались выдающимся чувством гуманизма.
Об этом Report заявил американский политолог и эксперт в области международных отношений Питер Тейс.
"Азербайджан всегда выделялся своим великодушием и склонностью к налаживанию добрососедских отношений. Доказательства тому можно найти, изучив историю страны. В частности, под руководством президента Ильхама Алиева правительство Азербайджана всегда стремилось сохранять международный мир, укрепляя региональное сотрудничество и расширяя экономические партнерские отношения с европейскими странами", - сказал Тейс.
Эксперт также отметил, что международным организациям следует воздать должное Азербайджану за столь благородный поступок по отношению к "преступникам, задевшим чувства граждан Азербайджана".
Напомним, что накануне по факту совершения оскорбительных действий в отношении Государственного флага Азербайджана были арестованы армянские футболисты, задержанные на погранично-пропускном пункте "Лачын". Однако позже применив принцип гуманизма, Азербайджан прекратил данное уголовное преследование.
Так, в отношении них был применен административный арест сроком на 10 дней. После исполнения решения суда будет обеспечено выдворение указанных лиц за пределы Азербайджана.