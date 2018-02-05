Американский эксперт: Азербайджан стал глобальным игроком на всех уровнях

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Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ "Азербайджанская Республика - это особая страна, где различные этнические группы, культуры и религии сосуществуют на протяжении веков".

Как передает Report, об этом говорится в статье американского эксперта Питера Тейса, опубликованной в издании Modern Diplomacy, посвященной достижениям Азербайджана в области межкультурного и межцивилизованного диалога "Бакинский процесс", инициированного президентом страны Ильхамом Алиевым.

"Благоприятное географическое расположение Азербайджана привило этой стране превосходные особенности европейской и исламской цивилизаций, сделав Баку, Нахчыван, Шеки, Нагорный Карабах и Губу подлинными археологическими и древними коммерческими точками маршрутов между Востоком и Западом, а также между Севером и Югом", - говорится в статье.

Американский эксперт отмечает, что Азербайджан - "Страна Огней", в отличие от других стран в евразийском пространстве, сохранил культуры ряда этнических групп и стал мостом между тысячелетними культурами, мультикультурализмом и религиозным диалогом.

В статье также указывается, что страна всегда использовала актуальную внешнюю политику, отвечающую многим глобальным вызовам, а Баку смог стать глобальным игроком на всех уровнях при непосредственном участии президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Нация Азербайджана с ее терпимым отношением и восхитительным признанием других культур поддерживает особые ценности межкультурного и межрелигиозного диалога, которые необходимы для укрепления регионального мира, экономического развития и обеспечения уважения международного права", - подчеркивает эксперт.

В частности, он особо выделяет роль главы государства Ильхама Алиева в Бакинском процессе, напомнив о проведении ряда международных мероприятий на высоком уровне, и высоких достижений страны на международной арене.