Американский дипломат: Азербайджан проявил великодушие, отправив гуманитарную помощь в Ханкенди

События на Южном Кавказе, в том числе игра политических властей Армении на два фронта, препятствует обеспечению мира и стабильности в регионе. Официальный Ереван не отвечает на искренние усилия Баку. Более того, продолжает свои деструктивные шаги, пытаетс

События на Южном Кавказе, в том числе игра политических властей Армении на два фронта, препятствует обеспечению мира и стабильности в регионе. Официальный Ереван не отвечает на искренние усилия Баку. Более того, продолжает свои деструктивные шаги, пытается выиграть время.

Бывший сотрудник Госдепартамента США, политолог Пол Гобл ответил на вопросы Report о событиях в регионе Южного Кавказа:

- В последнее время военные провокации Армении на границе с Азербайджаном и в Карабахе стали интенсивнее. Как вы думаете, какова цель этих провокаций?

- Было бы неправильно расценивать эти провокации как начало возможной войны. Сейчас стороны просто испытывают друг друга. Военные столкновения - часть переговорного процесса. Стороны также хотят предостеречь друг друга.

- Продолжающиеся попытки военных провокаций не совпадают с заявлениями премьер-министра Армении Никола Пашиняна о мире. Как вы считаете, официальный Ереван действительно хочет мира?

- В настоящее время Армения политически разделена на две части. Премьер-министр Никол Пашинян считает, что мир – лучший вариант. Другие, наоборот, пытаются воспротивиться этому.

- Армения утверждает, что Азербайджан якобы создал "блокаду" на Лачынской дороге и что в Ханкенди продолжается "гуманитарная катастрофа". Но факты говорят об обратном. Если их утверждения верны, почему армяне не согласны с предложением доставлять грузы по дороге Агдам-Ханкенди?

- Армения пытается привлечь внимание международного сообщества. Так что даже если еще больший объем гуманитарной помощи будет доставляться по другим маршрутам, для официального Еревана это не решение вопроса.

- Общество Красного Полумесяца Азербайджана направило из Баку гуманитарную помощь для удовлетворения потребностей армян, проживающих в Карабахе. Как вы оцениваете этот шаг?

- Официальный Баку проявил свое великодушие. Конечно, это дивиденд в пользу Азербайджана.

- Накануне по факту совершения оскорбительных действий в отношении Государственного флага Азербайджана были арестованы армянские футболисты, задержанные на погранично-пропускном пункте "Лачын". Однако позже применив принцип гуманизма, Азербайджан прекратил уголовное преследование, и в отношении них был применен административный арест сроком на 10 дней. После исполнения решения суда будет обеспечено выдворение указанных лиц за пределы Азербайджана. Что вы думаете об этом гуманитарном шаге?

- Это положительный шаг. Благодаря таким шагам поддержка Азербайджана международным сообществом может возрасти.

- Франция хочет отправлять гуманитарные грузы в Карабах без согласования с Азербайджаном? Как вы думаете, какова цель Парижа?

- Карабах находится в международно признанных границах Азербайджана. Если Франция планирует там осуществлять какую-то деятельность, она должна проинформировать об этом Азербайджан. Обратная этому, то есть несанкционированная деятельность, незаконна.