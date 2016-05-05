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    Американский эксперт: В мире нет места лучше Баку для проведения обсуждений вопросов мультикультурализма

    Отношения Азербайджана и США находятся на высоком уровне

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ "Прошедший в Баку 7-й Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН стал очередным успехом в плане продвижения мирных и демократических ценностей азербайджанского народа в мире".

    Об этом Report заявил американский политический аналитик Питер Тейс.

    По его словам, в мире нет места лучше для того, чтобы провести обсуждения вопросов мультикультурализма. Тейс подчеркнул, что Баку стал столицей мультикультурализма в мире благодаря видению Гейдара Алиева и проводимой ныне политике президента Ильхама Алиева: "Ценности мультикультурализма можно ощутить, вдохнуть и попробовать в Азербайджане".

    Комментируя вопрос двусторонних отношений Азербайджана и США, П.Тейс отметил, что они находятся на самом высоком уровне. Он добавил, что США и Азербайджан придают большое значение двусторонним отношениям: "Участие Ильхама Алиева на саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне является подтверждением успешного партнерства между двумя странами. В целом, отношения между нами хорошие, и я надеюсь, что госсекретарь Джон Керри найдет время в своем плотном графике, чтобы посетить многонациональный Баку в течение последних 7 месяцев своего пребывания на этом посту".

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