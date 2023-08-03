Американские журналисты посетили Шушу

Группа американских журналистов и медиа-экспертов посетила город Шушу в рамках поездки на освобожденные территории Азербайджана.

Группа американских журналистов и медиа-экспертов посетила город Шушу в рамках поездки на освобожденные территории Азербайджана.

Как сообщает Report, сотрудник Управления государственного заповедника города Шуша подробно рассказал американским гостям об истории культурной столицы Азербайджана, об исторических архитектурных, культурных и религиозных памятниках города, подвергнувшихся вандализму в годы армянской оккупации.

Журналисты получили ответы на интересующие их вопросы, в том числе о работах по реконструкции и благоустройству.

Члены делегации посетили посетили центральную площадь города, где установлены "Расстрелянные памятники" известных азербайджанских деятелей культуры, дом Хуршидбану Натаван, "Хан гызы булагы" (Родник Ханской дочери), мечеть Юхары Говхарага, мавзолей Моллы Панаха Вагифа, Гянджинские ворота, Шушинскую крепость и Джыдыр дюзю.

Отметим, что в делегацию входят журналист Вусала Аббасова, продолжающая обучение в Йельском университете США и работающая в Американском бюро информационного агентства Report, руководитель бюро ООН Arab News Афрам Косафи, долгое время работавший в качестве военного корреспондента ведущих медиа-структур мира (Fox TV, CNN, Al Jazeera) в зонах конфликтов в Афганистане, Ираке и Южном Ливане, корреспондент влиятельной телевизионной сети Республики Колумбии (Caracol TV and Canal 1) в Нью-Йорке и столице Вашингтоне, известный блогер Паола Варгас, учредитель и главный редактор Schirach Report Паоло вон Ширач, фотожурналист Американского бюро агентства Anadolu, учредитель Turkish Journal Сельджук Аджар и президент RC Communications, известный журналист и политический обозреватель Кельвин Дарк.