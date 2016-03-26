​Американские пограничники спасли тонущую подлодку с шестью тоннами кокаина

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Сотрудники бюро таможенного контроля и пограничной службы США обнаружили у тихоокеанского побережья подводную лодку, терпящую бедствие. Как передает Report со ссылкой на lenta.ru, мини-субмарина перевозила 5,5 тонны кокаина общей стоимостью около 200 млн. долларов. Инцидент произошел 2 марта, но известно о нем стало только сейчас.

Аварийную подлодку отбуксировали к берегу. На борту находились четыре человека, они арестованы. Представители американских властей подчеркнули, что погранслужба будет использовать любую возможность, чтобы препятствовать подобному способу перевозок.

Отметим, что в 2015 году сотрудники береговой охраны приняли участие почти в 200 операциях по перехвату контрабандного кокаина и за год было изъято порядка 96 тонн наркотика.