Американские конгрессмены распространили заявление в связи с 30-й годовщиной трагедии 20 Января

Член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии, председатель Управления по делам малого бизнеса Стив Чабот выступил с заявлением в связи с 30-й годовщиной трагедии 20 Января 1990 года.

Как cообщает Report, в заявлении отмечается, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года 26-тысячная советская армия по приказу руководства СССР вторглась в столицу Азербайджана - Баку и прилегающие территории:

"Эта чудовищная оккупация навсегда запечатлена в истории Азербайджана и сердце народа как "Черный январь". В результате зверств, учиненных советскими войсками, погибли более 145 ни в чем не повинных гражданских лиц, ранено около 800 человек, арестованы сотни человек. Таким образом советские власти решили подавить усилившееся в Азербайджане движение за независимость. Это вторжение, по сути, и стало толчком к движениям за независимость и в других советских республиках. После январской трагедии Азербайджан вышел из состава СССР и провозгласил независимость. В результате требований азербайджанского народа 30 августа 1991 года парламент страны утвердил декларацию о восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики, а 18 октября 1991 года - Конституционный Акт о государственной независимости Азербайджанской Республики. С ноября 1991 года начался процесс признания независимости Азербайджана. Одной из первых признала независимость Азербайджана Америка, наладив с 28 февраля 1992 года двусторонние дипломатические отношения. Ныне же сотрудничество между США и Азербайджаном охватывает и успешно развивается во многих сферах. США и Азербайджан связывают общие интересы, а также региональное сотрудничество. Наши страны сотрудничают, в частности, в области энергоресурсов и совместно противостоят угрозам безопасности. Призываю членов Конгресса почтить этот трагический день в истории Азербайджана".

С заявлением о 30-й годовщине трагедии 20 Января выступил и демократ Стив Коэн, представляющий в Конгрессе США штат Теннесси. Он отметил, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года 26-тысячная советская армия вторглась в Баку и начала давить танками мирное население:

"Той ночью советская армия совершила насилие в отношении ни в чем не повинных азербайджанцев, был открыт огонь по участникам мирной демонстрации, среди которых были женщины и дети. В результате этих жестоких деяний погибло 147 человек, ранено около 800, арестован 841 человек, пропало без вести 5 человек. В отчете Human Rights Watch по событиям "Черного января" подчеркивается, что в ходе совершенного нападения были грубо нарушены права человека. Наглядным тому примером являются нападения на медработников, автомобили скорой помощи и больницы. Насилие, совершенное советской армией, было карательной мерой за стремление к свободе и было призвано остановить движения за независимость в других союзных республиках. США одними из первых признали независимость Азербайджана. Это произошло 28 февраля 1992 года. В настоящее время США и Азербайджан являются стратегическими союзниками, партнерами, которых связывают общие интересы в регионе и мире".