Американские конгрессмены распространили заявление по Азербайджану

Сопредседатели рабочей группы Конгресса США по Азербайджану, член комитета по образованию и Хельсинкской комиссии, конгрессмен Роберт Адерхольт и член комитета по иностранным делам Конгресса США Стив Шабот выступили с заявлениями по случаю Дня Азербайджанской Республики.

По сообщению Report, заявления, сделанные 27 и 28 мая, были опубликованы на официальном сайте Конгресса.

Подчеркнув, что Азербайджан восстановил свою независимость 70 лет спустя, в 1991 году, Роберт Адерхольт отметил, что День республики - прекрасное время для размышлений о позитивных моментах, включая роль страны в обеспечении энергетической безопасности и стабильности в регионе, а также отношения с Израилем.

Р.Адерхольт отметил, что в Азербайджане, большая часть населения которого исповедует ислам, еврейская община процветает и ощущает себя в безопасности, а двусторонние отношения с Израилем носят прочный и стабильный характер. Наряду с этим, в заявлении подчеркивалось стремление Азербайджана снизить зависимость Прикаспийского региона от российской нефти.

Р.Адерхольт также отметил поддержку, оказываемую Азербайджаном США и НАТО. В заключение было отмечено, что Азербайджан является важным партнером США в столь стратегическом регионе.

Конгрессмен Стив Шабот, в свою очередь, назвал Азербайджан важным партнером США в регионе. Он напомнил, что Азербайджан, провозгласивший свою независимость в 1918 году, стал первой демократической республикой в мусульманском мире.

В заключение, конгрессмен Стив Шабот отметил приверженность Азербайджана дружеским отношениям с США и призвал своих коллег поздравить нашу страну с этой знаменательной датой.