Американские азербайджанцы обратились в Палату представителей США

Правление Координационного совета американских азербайджанцев направило международным организациям и членам Палаты представителей США письмо с протестом против недопустимого поведения Армении в вопросе карт минных полей

Правление Координационного совета американских азербайджанцев направило международным организациям и членам Палаты представителей США письмо с протестом против недопустимого поведения Армении в вопросе карт минных полей.

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, в письме говорится: "Отказ Армении предоставить информацию о заминированных территориях препятствует масштабным работам по восстановлению и реконструкции на этих территориях. Сегодня мирные жители и военнослужащие гибнут и теряют здоровье из-за мин, установленных Арменией на азербайджанских территориях".

Трехстороннее заявление, подписанное лидерами Азербайджана, России и Армении 10 ноября 2020 года, направленное на обеспечение прочного мира в регионе, положило конец всем военным действиям между Арменией и Азербайджаном.

Пришло время обеспечить безопасные и мирные условия для всех на освобожденных землях. Однако около миллиона вынужденных переселенцев по-прежнему не могут вернуться в свои дома из-за мин. Хотя стороны договорились решать все вопросы за столом переговоров, Армения не предоставляет карты заминированных территорий на освобожденных землях Азербайджана.

Письмо было также направлено в ООН, а также представительства Amnesty International и Human Rights Watch в США.