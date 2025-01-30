Американская мечта превращается в кошмар: Судьба азербайджанских нелегалов в США

Новоизбранный президент США Дональд Трамп подписал указ о массовой депортации нелегальных мигрантов, проживающих в стране. В первый день своего президентства он объявил чрезвычайное положение на южной границе страны и ввел туда войска. Другим приоритетом

Новоизбранный президент США Дональд Трамп подписал указ о массовой депортации нелегальных мигрантов, проживающих в стране. В первый день своего президентства он объявил чрезвычайное положение на южной границе страны и ввел туда войска. Другим приоритетом Трампа стало пресечение нового потока мигрантов. В первую очередь было заблокировано мобильное приложения CBP1, запущенного при экс-президенте Джозефе Байдене, которое позволяло пересекать мексиканскую границу.

Кроме того, Трамп поручил профильным органам страны более активно использовать полномочия по ускоренной депортации нелегалов. Это может коснуться и 709 граждан азербайджанских граждан, подлежащих депортации согласно списку Иммиграционной и таможенной службой США (ICE) от ноября 2024 года.

В посольстве Азербайджана в Вашингтоне отметили, что не могут предоставить какую-либо информацию о личностях этих граждан или причинах их депортации из США.

Корреспондент американского бюро Report побеседовала с одним из азербайджанцев, нелегально прибывших в Соединенные Штаты Америки через мексиканскую границу, 30-летним Кямраном Абдуллаевым, проживающим в Нью-Йорке.

Он рассказал, что в сентябре 2022 года прибыл из России на мексиканскую границу и оттуда нелегально проник в США.

"Когда я переходил из Мексики в США, я заплатил посредникам на границе 2 500 долларов. Они передали меня американской пограничной полиции. При пересечении границы я зарегистрировался через мобильное приложение CBP1, и в этой программе была отражена вся информация обо мне. Полицейские держали меня 8 часов в местном пункте, и, после снятия отпечатков пальцев выдали документ, определяющий цель моего въезда в США. Я приехал в Нью-Йорк и, наняв адвоката, подал заявление для получения разрешения на работу.

Спустя восемь месяцев государство выдало мне разрешение на работу. Сейчас я работаю в одном из известных турецких ресторанов в Нью-Йорке. Поскольку у меня уже есть разрешение на работу в США, власти не имеют каких-либо юридических оснований для моей депортации", - утверждает К.Абдуллаев.

По его словам, многим азербайджанцам, приезжавшим в США, повезло гораздо меньше, власти не рассмотрели их обращения на въезд в страну.

"Мне сказали, что несколько азербайджанцев более трех месяцев ждали на мексиканской границе назначенного через мобильное приложение CBP 1 дня въезда в страну, а после прихода Трампа к власти программа была удалена, эти люди вернулись в Азербайджан. Разумеется, люди боятся, ситуация очень напряженная", - сказал К. Абдуллаев.

Известный азербайджанский адвокат Вюгар Джафаров, занимающийся вопросами миграционного права в США разъяснил местному бюро Report истинную причину хаоса, возникшего в стране после решения Трампа. По его словам, в стране наблюдается серьезный поток дезинформации. Адвокат считает, что правительство попытается сократить миграцию политикой угроз.

"В СМИ много ложной, преувеличенной информации, нагнетание страха. Юристы пугают людей, а иммигранты - необразованные, неинформированные люди, становятся их жертвами. После въезда в США они думают, что все уже в порядке, и не предпринимают никаких шагов для определения своего официального статуса в стране. Несмотря на все это, если работать с нормальным адвокатом, можно быстро принять меры в связи с решением о депортации", - подчеркнул юрист.

В. Джафаров рассказал, какие шаги должны предпринимать люди, в отношении которых правительство приняло решение о депортации, и что они упускают из виду.

"Преимущества въезда в страну через приложение CBP 1 заключаются в том, что эти мигранты могут вступать в брак с гражданами США, получать разрешение на работу и подавать заявление на "грин-карту". Их заявления рассматриваются миграционными службами страны. В течение этого периода миграционная служба может выдать им 5-летнее разрешение на работу и девятизначную социальную карту для идентификации и учета доходов.

Такие лица, как Кямран Абдуллаев, считают, что на этом все процедуры завершены, и они могут легально жить в США. Однако это не так. Правовой статус мигранта определяется судом. Это также относится к тем, кто приехал в страну по туристической визе и остался после истечения срока визы", - отметил В.Джафаров.

Адвокат сказал, что если получить отказ от суда, это означает депортацию, и судья объявляет свое решение прямо в зале:

"Если ваше обращение отклонено, судья спрашивает адвоката, возражает ли он против решения. Разумеется, адвокат может возразить, и в таком случае дело рассматривается вышестоящим судом. Самый важный момент здесь - подать апелляцию в течение 30 дней. Вынесение решения вышестоящим судом занимает 1-2 года. В нашей апелляции мы объясняем ошибки судьи при вынесении предыдущего решения и показываем, что было упущено".

"Недавно мы добились положительных решений по делам трех лиц, которые обратились ко мне. Вышестоящий суд направляет резолюцию нижестоящему. В документе указываются моменты, которые упустил в ходе рассмотрения дела судья. Нижестоящий суд подчиняется решению вышестоящего. Этот процесс занимает примерно от 3 месяцев до 1 года. Как я подчеркнул, у нас есть 30 дней на обжалование решения, то есть если человек не обратится в вышестоящий суд в течение этого периода, выносится окончательное решение о депортации, и исполнение этого решения уже обязательно. Но до прихода Трампа эти решения зачастую не исполнялись", - указал В.Джафаров.

По его словам, большинство из 709 граждан - это лица, которые должны быть депортированы решениями суда, вынесенными в период президентства Байдена.

"Это люди, в отношении которых было принято решение о депортации, но они не находятся под арестом. Это означает, что список будет расти. В этом списке есть люди, которые въехали в страну и не знали дату суда. Есть много людей, которые не явились в суд, так не знали об этом, есть даже те, кто не знают, что в их отношении вынесено решение о депортации. Раньше азербайджанцы приезжали в США в основном для учебы или по "грин-карте". Но те, кто въехал нелегально, не знают законов страны. Особенно в этом списке много граждан Турции."

В.Джафаров добавил, что депортация из США лиц, которые инициировали юридический процесс с просьбой о предоставлении убежища, невозможна. Он отметил, что эти лица не могут быть высланы из страны без решения суда:

"Хотя практику ускоренной депортации представляют, как право местных чиновников быстро допросить нелегального иммигранта и осуществить его депортацию без суда, это не так. США - страна, где соблюдается верховенство закона. Без ордера никто вас не арестует, вы можете воспользоваться правом хранить молчание, поскольку ваши слова могут быть использованы против вас в суде. Не предоставляйте никакой информации, даже если вас арестуют, требуйте своего адвоката и ждите, пока он попытается решить вопрос в правовых рамках", - добавил Вюгар Джафаров.