Аманда Пол: ЕС играет важную роль в нормализации отношений Азербайджана и Армении

Европейский союз начал уделять больше внимания региону, а также старается внести свой вклад в нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.

Европейский союз начал уделять больше внимания региону, а также старается внести свой вклад в нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом эксперт брюссельского Центра европейской политики Аманда Пол заявила журналистам.

Аманда Пол отметила, что состоявшаяся сегодня в рамках международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика" в Баку встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым была очень интересной, в ходе нее обсуждался широкий спектр вопросов.

По словам эксперта, с того момента, как Россия вторглась в Украину, ЕС начал уделять больше внимания региону.

"ЕС играет важную роль в нормализации отношений Азербайджана с Арменией. Южный Кавказ очень важен для Евросоюза", добавила она.

При этом, по мнению Аманды Пол, России сложно наблюдать за тем, как она теряет свое влияние в данном вопросе.