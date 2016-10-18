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    Алмазбек Атамбаев: В Кыргызстане высоко ценят дружественные отношения с братским Азербайджаном

    Кыргызский лидер поздравил президента Ильхама Алиева с 25-летием со дня принятия Конституционного акта о государственной независимости Азербайджана

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с 25-летием  со дня принятия Конституционного акта о государственной независимости Азербайджана.

    Как сообщили Report в посольстве Кыргызстана в Азербайджане, в поздравлении А.Атамбаев отметил, что в Кыргызстане высоко ценят дружественные отношения с братским Азербайджаном и придают большое значение дальнейшему углублению и развитию взаимовыгодного сотрудничества.

    "Убежден, что благодаря совместным усилиям кыргызско-азербайджанские отношения будут еще больше укрепляться на благо наших стран и народов", - говорится в поздравлении.

    Кыргызский лидер пожелал Ильхаму Алиеву крепкого здоровья и благополучия, а азербайджанскому народу мира и процветания.

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