Алмазбек Атамбаев: В Кыргызстане высоко ценят дружественные отношения с братским Азербайджаном

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с 25-летием со дня принятия Конституционного акта о государственной независимости Азербайджана.

Как сообщили Report в посольстве Кыргызстана в Азербайджане, в поздравлении А.Атамбаев отметил, что в Кыргызстане высоко ценят дружественные отношения с братским Азербайджаном и придают большое значение дальнейшему углублению и развитию взаимовыгодного сотрудничества.

"Убежден, что благодаря совместным усилиям кыргызско-азербайджанские отношения будут еще больше укрепляться на благо наших стран и народов", - говорится в поздравлении.

Кыргызский лидер пожелал Ильхаму Алиеву крепкого здоровья и благополучия, а азербайджанскому народу мира и процветания.